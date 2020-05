Crash auf Landstraße forderte zwei Verletzte

Von Straße abgekommen

Die Frau war im Ortsteil Gafring auf der L89 in Richtung Ferschnitz unterwegs und aus unbekannter Ursache rechts von der Straße abgekommen. Dabei brach der Wagen aus und drehte für einen kurzen Moment quer zur Fahrbahn. Just in diesem Moment kam der Richtung Euratsfeld fahrende Lenker daher und konnte die Kollision nicht mehr vermeiden.

Durch die Wucht wurden beide Autos in den Straßengraben katapultiert.