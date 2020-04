Coronavirus: Zu wenig Beatmungsgeräte für Covid-Spital in NÖ

Grundsätzlich ist es im Rahmen der Triage, also der Einteilung der Patienten in verschiedene Gruppen die sich danach richtet wie akut die Erkrankung ist, vorgesehen, solche Entscheidungen zu treffen. Doch, dass dies bereits in der aktuellen Situation passiert, versteht der Mitarbeiter nicht.

Sieben Beatmungsgeräte im Covid-Spital

Die Landesgesundheitsagentur kann diesen Vorwurf nicht nachvollziehen. Laut Sprecher Jürgen Zahrl stehen in Hollabrunn sieben Beatmungsgeräte zur Verfügung. Am Mittwoch mussten vier Patienten beatmet werden. „Insgesamt konnten wir zu den bereits bestehenden Beatmungsgeräten zusätzlich 50 weitere Geräte beschaffen. Die Versorgung ist damit also sichergestellt“, sagt Zahrl.