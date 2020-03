43 Prozent der Beatmungsgeräte noch frei

Kaum Kapazitäten in Niederösterreich

Insgesamt stehen demnach in Österreich derzeit 2.723 Beatmungsgeräte zur Verfügung. Frei für Corona-Patienten sind nun 43 Prozent aller Beatmungsgeräte. Die anderen Geräte sind vor allem für Patienten mit anderen Erkrankungen im Einsatz. Zu beachten ist dabei allerdings, dass die Kapazitäten regional sehr unterschiedlich verteilt sind. So sind etwa in Niederösterreich nur 143 von 550 Geräten oder 26 Prozent frei.

Vergleichsweise gering sind die freien Kapazitäten auch in der Steiermark (16 Prozent) und in Wien (19 Prozent). Das am stärksten von der Krise betroffene Bundesland Tirol hat noch 286 von 388 Geräten oder 74 Prozent zur Verfügung.