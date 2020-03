Coronavirus: Unruhe im Mostviertel

Das Gemeindeamt in Ardagger Markt bleibt am Freitag geschlossen, die Bevölkerung wird per Telefon und Internet betreut. Ardagger ist eine Grenzgemeinde zum oberösterreichischen Bezirk Perg, wo am Donnerstag sechs Infektionen bestätigt wurden. In Schwertberg kämpft der Industriebetrieb Engel mit der Krise.

Im Stammwerk in Schwertberg mit 2000 Mitarbeitern wurden drei Infektionen gemeldet und umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Im Engel-Werk St. Valentin im Bezirk Amstetten gibt es einen Conrona-Infizierten. Dieser hatte sich bei einem Urlaub im Tiroler Ischgl angesteckt und war zum Glück nach Ausbruch der Krankheit nicht mehr im Werk erschienen.