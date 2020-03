Coronavirus: Städtischer Bauhof übernimmt Lieferservice

An die 30 Betriebe, vom IT-Händler bis zur Gärtnerei, sind unter dem Portal www.wieselburg-handelt.at bereits aufgelistet. Dort werden auch die Bestellungen vermittelt. Mit der kostenfreien Zustellung bestellter Waren will man der Wirtschaft helfen die Wertschöpfung in der Stadt zu halten und dem internationalen Online-Konzernen entgegen zu steuern.

„Wir betreten Neuland und haben keine Erfahrung, wie stark das Service angenommen werden wird“, sagt Wieselburgs Bürgermeister Josef Leitner ( SPÖ). Bei Bedarf könne man die Kapazitäten noch hochfahren und eine Halle der Messe Wieselburg nutzen. „Dort können die Waren dann kommissioniert werden, damit dann die Fahrt in den jeweiligen Stadtteil nur einmal notwendig ist“, erklärt Leitner.