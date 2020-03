Coronavirus: Patientin im Klinikum Mauer postiv getestet

Mit der Zunahme von Coronavirus-Infizierten in Niederösterreich häufen sich auch die Vorfälle in den Landeskliniken. So ist nun auch in einer psychiatrischen Station des Landesklinikums Mauer eine Patientin positiv getestet gestest und sofort ins Landesklinikum Melk transferiert worden. "Alle notwendigen Maßnahmen wurden in Mauer unverzüglich eingeleitet", berichtet Bernhard Jany, der Sprecher der NÖ Landeskliniken-Holding.