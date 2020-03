Coronavirus: Ortschef in Quarantäne als Manager und Info-Drehscheibe

„Momentan gilt es die örtliche Versorgung gut am Laufen zu halten“, schildert er im KURIER-Gespräch. Weil etliche Bäcker und Nahversorger unter Quarantäne genommen werden mussten, sei die Situation herausfordernd.

„Aber gestern haben sich elf Personen ohne Aufforderung gemeldet, die Leuten gerne Lebensmittel vorbeibringen wollen oder andere Besorgungen erledigen“, erzählt er. Am Dienstagvormittag wurde nun in allen vier Katastralgemeinden ein freiwilliger Bring- und Holdienst installiert.

Kampf gegen "Fake News"

In seinem Info-Blog kämpft Pressl auch gegen „Fake News“ über die Zahl der Infizierten oder die Quarantänemaßnahmen an. Außerdem berichtet er über Krankheitsverläufe, die ihm Kranke schildern. „Sobald Probleme mit der Lunge auftauchen, ist äußerste Vorsicht geboten“, warnt er.

Ein Problem, so Pressl, sei auch, dass manchen Leuten daheim die Decke auf den Kopf falle. „Was können wir dagegen tun, vielleicht gibt’s Rezepte“, fordert er Bürger zu Vorschlägen auf. Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen werde auch in seiner Gemeinde noch stark steigen, glaubt Pressl. "Mich beschäftigt auch schon, wie wir unter diesen Umständen heuer Ostern feierlich gestalten können", blickt er in die Ferne.