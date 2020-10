Coronavirus: 13 Mitarbeiter im Landesklinikum Zwettl infiziert

Im Landesklinikum Zwettl sind am Donnerstag 13 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Corona-Verhaltensregeln werden dort laut Bernhard Jany von der Niederösterreichischen Landesgesundheitsagentur "streng eingehalten". Weitere Fälle tauchten in einem Pflege- und Betreuungszentrum in St. Peter in der Au (Bezirk Amstetten) auf. Hier wurden acht Infizierte gezählt, teilte das Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) mit.

Weitere Ansteckungen

Auch in den bestehenden niederösterreichischen Clustern wurden weitere Ansteckungen registriert. So stieg die Zahl der Erkrankten in einem Pflegeheim in Zistersdorf (Bezirk Gänserndorf) laut einem Sprecher der Landesrätin um vier auf 31 an. In einem Seniorenheim in Maria-Enzersdorf (Bezirk Mödling) wurden drei weitere Infizierte bekannt, hier zählte man nun 40 positiv auf das Coronavirus getestete Personen.

Im Bundesland befanden sich am Donnerstag 9.831 Menschen in Quarantäne. Von Mittwoch auf Donnerstag kamen 242 Neuinfektionen dazu.