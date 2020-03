Coronavirus: Infizierte Dolmetscherin war zuvor bei Mordprozess

Bei einem Mordprozess am 9. März im voll besetzten Schwurgerichtssaal am Landesgericht Wiener Neustadt dürfte eine Dolmetscherin mit dem Coronavirus infiziert gewesen sein. Die Sprecherin des Landesgerichts, Birgit Borns, hat am Mittwoch alle damals anwesenden Personen über den Umstand der Infizierung informiert. "Ich wurde heute in Kenntnis gesetzt, dass die dort anwesende Dolmetscherin positiv auf COVID-19 getestet wurde. Die namentlich bekannten Anwesenden wurden den Gesundheitsbehörden bereits bekannt gegeben", so Borns.



Alle bei dem Prozess anwesenden Personen, die im Zeitraum von 14 Tagen nach der Verhandlung entsprechende Symptome hatten, sind aufgefordert sich bei der Gesundheitsbehörde Ihres Wohnortes zu melden und den Sachverhalt bekannt zu geben.