Coronavirus: Der tägliche Kampf um Leben und Tod

Ist das die klassische Therapie von Covid-19 Patienten?

In fast allen Fällen ist bei Corona-Patienten die Lunge massiv betroffen. Es können aber auch andere Organe wie Herz oder Nieren in Mitleidenschaft gezogen werden. Medizinisch geht es darum, die Funktionen, die der Körper nicht mehr selbst bewältigen kann, zu überbrücken bis der Organismus selbst mit dem Virus fertig wird. Was die Patienten erleiden, nennen wir Multiorganversagen. Auch das Herz-Kreislauf-System ist meistens massiv betroffen.

Bilder aus Italien zeigen Intensivpatienten die am Bauch liegen. Weshalb?

Man hat festgestellt, dass das Coronavirus die Kapillargefäße in der Lunge angreift und sie undicht werden. Es kommt zu Flüssigkeitsansammlungen im Lungengewebe. Durch den Lagewechsel in Bauch- oder Seitenlage wird diese Flüssigkeit umverteilt und die betroffenen Lungenbläschen entlastet.

Wie alt sind die massiv betroffenen Patienten und gibt es auch welche, die keine Vorerkrankungen aufweisen?

Wir haben vereinzelt auch solche, ohne ernsthafte Vorerkrankung. In Tirol gibt es auch Fälle sehr junger Patienten, bei uns bisher nicht. Zum überwiegenden Teil sind es aber sicher Patienten, bei denen es Vorerkrankungen wie zum Beispiel von Herz, Lunge und Niere gibt. Oder es handelt sich um Krebspatienten. Die Covid-19-Infektion bringt dann das fragile Gleichgewicht sehr rasch in Schieflage.