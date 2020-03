Coronavirus: Bürgermeister für zwei Wochen in Quarantäne

Die brodelnde Gerüchteküche will Werner Krammer, ÖVP-Bürgermeister von Waidhofen an der Ybbs, vor dem Übergehen bewahren. "Ich befinde mich seit Samstag bis 28. März in verordneter häuslicher Quarantäne", teilt Krammer Montagvormittag auf seiner Facebook-Seite mit. Er habe am 13. März den Nationalratsabgeordneten und Bürgermeister Johann Singer aus dem oberösterreichischen Nachbarbezirk Steyr-Land getroffen, erklärt der Ybbstaler Stadtchef.