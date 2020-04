Coronakrise: Bekanntes Hotel eines der ersten Opfer der Branche

Die Hotelbranche ist von den Zwangsmaßnahmen durch die Coronakrise schwer getroffen. In Niederösterreich gibt es deshalb nun das erste prominente Opfer. Das bekannte Sommerfrische- und Seminar-Hotel Marienhof in Reichenau an der Rax hat am Landesgericht Wiener Neustadt Insolvenz angemeldet.

Das historische Hotel und Baujuwel ist verpachtet und wird seit 2001 von der Brian Johnston Hotelbetriebsgesellschaft m.b.H. betrieben. Gabriela und Brian Johnston haben aus dem Betrieb ein renommiertes Hotel speziell für Tagungen, Seminare und den klassischen Sommerfrischegast gemacht.