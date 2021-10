Corona-Test-Automaten werden außer Betrieb genommen

Bereits seit längerer Zeit gab es Beschwerden über die PCR-Test-Automaten an den niederösterreichsichen Tankstellen. Einige Geräte wurden leer geräumt, weil Personen über den eigenen Bedarf hinaus Tests entnahmen. Daraufhin wurden Mitarbeiter an den meistfrequentierten Standorten positioniert.

Nun sollen sie außer Betrieb genommen werden. Hintergrund sei die Ausrollung eines neuen niederschwelligen Angebots in Zusammenarbeit mit der Handelskette Spar, sagte der Sprecher von Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Freitag.

Tests im Supermarkt

Am Montag soll das neue Angebot in Kooperation mit Novogenia, dem Unternehmen, das auch die PCR-Test-Automaten betreut hat, starten. In vier Spar-Supermärkten in den Bezirken Melk und Scheibbs, die derzeit eine besonders hohe Sieben-Tages-Inzidenz aufweisen, soll es ab dann PCR-Testmöglichkeiten geben.

Ab Anfang November sollen die kostenlosen Kits mit je zehn Tests an den Standorten der Handelskette in den Bezirkshauptstädten erhältlich sein. Mitte des Monats kommen weitere Spar-Märkte dazu. Auch das PCR-Testangebot in Apotheken soll ausgebaut werden.