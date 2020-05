Corona-Infektionen hielten Flugrettung nicht am Boden

Pandemie

Als mit dem Ausbruch der Pandemie in Österreich vor allem Spitäler, Rettung, Notärzte und das Gesundheitspersonal allgemein gefordert waren, musste auch die Flugrettung ein Konzept erarbeiten, um die Notfallversorgung in der Luft aufrecht zu erhalten. Laut dem Geschäftsführer der ÖAMTC-Flugrettung, Reinhard Kraxner, wurden deshalb an den 16 Stützpunkten umfangreiche Vorbereitungen getroffen, „um unsere Aufgaben auch weiterhin in vollem Umfang erfüllen zu können“. Die Dienstpläne wurden so umgestellt, dass es zu möglichst wenig Einzelkontakten innerhalb der Crews kam. Das Auffüllen der Treibstoff-Vorräte zählte ebenso zu den Vorsichtsmaßnahmen wie ein ausreichend hoher Lagerstand an Desinfektionsmittel und Schutzbekleidung.

Die größte Gefahr lag darin, dass eine Ansteckung innerhalb einer Mannschaft einen ganzen Standort lahmlegen könnte. Für einen solchen Fall wurde mit abrufbaren Ersatz-Piloten, Flugrettern und Notärzten aber vorgesorgt.