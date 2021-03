Corona: In den Kindergärten in NÖ starten die Lollipop-Tests

Im Rahmen eines Pilotprojektes sollen in den kommenden Wochen in ausgewählten niederösterreichischen Landeskindergärten sogenannte „Lollipop“-Testungen zur Anwendung kommen. Das Teststäbchen muss dabei nur für 90 Sekunden in den Mund genommen werden - es braucht keinen Abstrich aus der Nase oder dem Rachen.

440 Kinder können teilnehmen

Die Aktion soll am Dienstag nach Ostern in fünf Landeskindergärten in Niederösterreich starten und zunächst über mehrere Wochen laufen. „Die Standorte befinden sich in Neumarkt an der Ybbs, Neunkirchen, Thaya, Weigelsdorf und Wolkersdorf“, informierte Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Damit werden rund 440 Kinder die Möglichkeit haben, am Projekt teilzunehmen.