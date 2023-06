Corona als Sündenbock: Wirt in NÖ wegen Wiederbetätigung verurteilt

Doch die Richterin lässt sich nicht provozieren, bemüht sich um eine amikale Gesprächsbasis, auf die sich der Angeklagte auch einlässt. Langatmig erzählt er von den Einschränkungen durch Corona, die seinen Betrieb ruiniert hätten. Mit dem Nationalsozialismus will er nichts zu tun haben. Mehr ist ihm aber nicht zu entlocken. „Zur Sache selbst habe ich nichts zu sagen“, stellt er klar.

Beleidigungen gegen Polizisten

Einen Polizisten diskreditierte der Mann öffentlich in sozialen Medien. Mangelnde Intelligenz und Bildung unterstellte er dem Beamten – in einem Posting, das vor Rechtschreib- und Grammatikfehlern strotzt. Auf Facebook konnte er dies nicht mehr tun, denn da wurde sein Account gesperrt. „Warum?“, will die Vorsitzende wissen. „Weil ich auf der anderen Seite war“, lautet die kryptische Antwort. „Andere Seite wovon?“, hakt die Richterin nach. „Von der Seite, auf der Facebook steht.“