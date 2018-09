Comeback: Udo Landbauer wurde im Landtag angelobt

Landbauer und Jagdgesetz

Landbauer war Spitzenkandidat der FPÖ bei der Landtagswahl Ende Jänner. Wegen der NS-Liederbuch-Affäre bei der Burschenschaft Germania trat er sein Mandat nicht an und zog sich per 1. Februar aus der Politik zurück. Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt gab am 24. August bekannt, dass das Ermittlungsverfahren wegen § 3g Verbotsgesetz 1947 gegen vier Personen, die für die Zusammenstellung und Illustration der sichergestellten Liederbücher der Germania verantwortlich zeichneten, eingestellt worden sei. Landbauer, der als Zeuge geführt worden war, erklärte in der Folge, dass er zum Comeback bereit ist. Es sei die "Zeit gekommen, um endlich wieder politisch tätig zu sein", sagte er am 28. August.

Die Angelobung Landbauers war das eine große Thema der ersten Herbstsitzung des niederösterreichischen Landtags. Das andere betraf - als letzter Punkt der Tagesordnung - die Änderung des NÖ Jagdgesetzes zum Thema Wolf. Es geht dabei um eine Präzisierung zum Schutz der Bevölkerung. "Wenn eine Gefahr für Menschen besteht, wird in Zukunft eine rasche Entnahme möglich sein", hatte LHStv. Stephan Pernkopf ( ÖVP) im Vorfeld der Sitzung erklärt.