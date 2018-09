Landbauers Rückkehr an die Parteispitze

Udo Landbauer selbst versprach nach seiner „Rückkehr von einer achtmonatigen Politfrühpension“ eine politische Arbeit für Niederösterreich, „die höchst professionell sein wird“. Die FPÖ müsse anders als früher agieren, weil sie im Bund und in Niederösterreich in Regierungsverantwortung sei.

Fixiert wurde in der Landespartei auch, wer Christian Hafenecker wegen dessen Wechsel in das Generalsekretariat als Landesparteisekretär nachfolgt. Die Wahl fiel – wenig überraschend – auf Michael Schnedlitz aus Wiener Neustadt. Dieser hatte im Jänner den Wahlkampf von Udo Landbauer gemanaget. Er war für ihn als Platzhalter in den NÖ Landtag eingezogen, wo er nun wieder den Platz frei gemacht hat. Landbauer bezeichnet seinen Wiener Neustädter Parteikollegen als den „absolut Richtigen in dieser Aufgabe“. Dieser bleibt in Wiener Neustadt Stadtrat und Bürgermeister-Stellvertreter.

Die erste große Herausforderung für Michael Schnedlitz wird die Gemeinderatswahl im Jahr 2020 sein. Mit dem Ziel, dass die FPÖ erstmals einen Bürgermeistersitz erobern will. Rosenkranz: „Vielleicht gelingt es bei einem Vizebürgermeister, das Vize wegzulassen.“

martin gebhart