Cluster in Fleischerei in NÖ: 24 Infizierte, 244 in Quarantäne

Nächster Coronavirus-Cluster in Niederösterreich: Nach der Freikirche in Wiener Neustadt mit bisher neun Fällen wurden nun 24 Mitarbeiter eines Schlachtbetriebs in Eggenburg (Bezirk Horn) positiv getestet. 244 weitere Angestellte wurden vorsorglich in Quarantäne geschickt.

Die Fälle wurden entdeckt, weil nach dem Aufkommen mehrerer Cluster in fleischverarbeitenden Betrieben in Deutschland alle nö. Schlachtbetriebe systematisch durchgetestet würden, sagte Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Mittwoch im Rahmen einer Pressekonferenz.

Zwar wurde der Betrieb nicht behördlich geschlossen, durch die Massenquarantäne sei der Schlachthof aber "de facto geschlossen", sagte Königsberger-Ludwig.