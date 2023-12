Christkindl-Fußballturnier brachte einen neuen Spendenrekord ein

Heuer ging das Turnier bereits zum 14. Mal in Krumbach über die Bühne – und dieses Mal mit einem Rekordergebnis. Insgesamt wurden 44.020,23 Euro für den guten Zweck gesammelt. Die Spendensumme geht an Menschen aus der Region, die unverschuldet in Not geraten sind. „Personen, die behindertengerechte Einrichtungen oder Therapien benötigen“, erklärt Tanzler. Auch die Allgemeine Sonderschule Krumbach und der Verein Lebenslicht erhalten als Projektpartner finanzielle Unterstützung.