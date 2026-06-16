Schädel-Hirn-Trauma: Einzigartiges Betreuungskonzept in NÖ

Es sind Menschen, die ein schwerer Auto- oder Arbeitsunfall aus ihrem normalen Leben gerissen hat. Einzigartig für Niederösterreich bietet die Caritas in Wiener Neustadt eine spezialisierte Einrichtung für Menschen mit komplexen Hirnschädigungen, etwa nach einem Schädel-Hirn-Trauma. 20.000 Neudiagnosen Mit der Wohngemeinschaft und der Tagesstätte Neuklostergasse wurde bereits vor zehn Jahren eine wichtige Versorgungslücke geschlossen. "Wir haben diese Einrichtung geschaffen, weil bestehende Angebote den komplexen Bedürfnissen nach einer Hirnschädigung oft nicht gerecht wurden. Dabei ist das Schädel-Hirn-Trauma mit über 20.000 Neudiagnosen jährlich die zweithäufigste neurologische Erkrankung", erklärte Caritasdirektor Klaus Schwertner im Rahmen eines Festakts zur 10-Jahres-Feier am Dienstag.

Die Einrichtung zielt darauf ab, Betroffene nach der Rehabilitationsphase beim Übergang in ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu begleiten und unterstützen. Wie Einrichtungsleiter Christopher Kaspar erklärt, passiert dies durch gezielte Therapien, Training sowie kognitive Förderung der Klientinnen und Klienten. "Es werden Ausflüge unternommen, wir betreuen zusammen den eigenen Garten. Es werden verschiedenste Akzente gesetzt", sagt Kaspar. Fixe Bestandteile des Jahres sind Veranstaltungen wie der jährliche Adventmarkt, Vernissagen, Sommerfeste und das Gartenkaffee. Bietet Menschen ein Zuhause Eine Wohngruppe mit acht Bewohnerinnen und Bewohnern wird rund um die Uhr betreut, ergänzt durch ein therapeutisch und pädagogisch ausgerichtetes Tagesangebot inklusive Ergo-, Physiotherapie und klinisch-psychologische Betreuung. Bis zu 14 Klienten nutzen die Tagesbetreuung. "Durch das Engagement von Angehörigen, die Unterstützung des Landes Niederösterreich sowie die Zusammenarbeit mit der Stadt Wiener Neustadt konnte ein Ort geschaffen werden, der Entwicklung ermöglicht und gleichzeitig ein Zuhause bietet", heißt es vonseiten der Caritas.