Caritas reduziert Angebot zur Betreuung in Hollabrunn

Das Johanneshaus in Hollabrunn besteht in seiner derzeitigen Form bereits seit zweieinhalb Jahrzehnten. Doch in den letzten Jahren hat die Nachfrage nach Betreuungsplätzen für beeinträchtigte Erwachsene, Seniorinnen und Senioren stetig nachgelassen. Schon 2018 wurde die Werkstätte beim Caritas-Wohnhaus aufgelassen und Klienten unter 55 Jahre in andere Einrichtung, wie etwa nach Retz, verlegt.