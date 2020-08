Campus Wienerwald: Neue Zukunft für Blindenheim Harmonie

Ihre Tochter Marlene hat einen seltenen Gendefekt und eine Autismusstörung, sie besucht die Tagesstruktur seit dem ersten Tag. „Seit Marlene hier ist, ist sie viel offener geworden, außerdem verbessert die Arbeit im Feld ihre Körperhaltung“, sagt Hess. Als großes Glück bezeichnet auch die Mutter der 28-jährigen Sabine das Projekt: „Wir haben so etwas schon lange gesucht. Zuerst war sie in einer Tageseinrichtung, wo sie tagein, tagaus genäht hat. Da kam sie um 16 Uhr nach Hause und hatte an nichts mehr Freude. Jetzt ist sie ein anderer Mensch, nimmt wieder am Familienleben teil, hilft mit“, sagt Astrid Laa.