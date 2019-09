Burg Neulengbach: Zufluchtsort vor der Türkenbelagerung

Als eine weitere Besonderheit der Burg beschreibt die Historikerin Hedy Fohringer „das harmonische Gesamtgebilde, das sich einerseits durch die Geschlossenheit ergibt, andererseits durch eine fließende Erschließung der gesamten Burganlage. Von der Eingangssituation über den spiralförmigen Weg bis zur Hochburg mit dem Renaissance-Innenhof – alle Gebäude bilden mit der Burgmauer eine runde Einheit. So etwas findet man sonst nirgends.“

Nachdem die Besitzer der Burg Neulengbach immer wieder wechselten, befindet sie sich heute in Privatbesitz. 1962 hat der Unternehmer Martin Wakonig die Burg in einem Versteigerungsverfahren gekauft. Derzeit ist sie in Besitz seines Sohnes Bruno Wakonig.