Mostviertler beeindrucken Camper-Szene mit CampBoks

Im Hype um Campingbusse gehört derzeit in der Szene einem jungen Start-up aus dem Mostviertel viel Aufmerksamkeit. Auf den Outdoor- und Caravan-Messen wimmelt es am Stand der Euratsfelder Firma CampBoks regelmĂ€ĂŸig von Neugierigen. Zwei jungen TĂŒftlern ist es gelungen, eine vollwertige Camping-Ausstattung in einer einzigen Box zu integrieren. Mit wenigen Handgriffen lĂ€sst sich so jeder Transporter in einen tollen Camper umrĂŒsten.

➀ Camping-Boom: Viele Junge kommen auf den Geschmack

Egal ob SitzbĂ€nke, Bett, Gaskocher, Waschbecken oder auch Laptop-Station, die CampBoks ist fĂŒr das Outdoor-Abenteuer gerĂŒstet. Die beiden Erfinder Lothar Gallistl und Paul Schneider haben lĂ€ngst noch nicht aufgehört, ihr Produkt weiter zu optimieren. „Das HerzstĂŒck bleibt die Box im Ausmaß von 119 mal 200 Zentimeter, dazu sollte der Transporter innen eine Höhe von 1,30 Meter haben, damit man bequem sitzen kann“, erzĂ€hlt Lothar Gallistl.

Vor vier Jahren machte er sich ans Werk, um den Bus seiner Schwester zu einem Camper umzubauen. Mit HTL-Freund Paul Schneider wurde dann gebastelt, geplant, probiert und entwickelt. Mit der elterlichen Tischlerei Schneider im Hintergrund und handwerklichem Geschick entdeckten die beiden Bastler rasch, dass sie mitten im Camping-Boom eine interessante Nische entdeckt hatten.