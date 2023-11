„Bye, bye, Kraftwerk Peisching“: 110 Meter hoher Fabriksschlot ist gefallen

In den vergangenen Monaten haben Bagger die alten Öltanks niedergerissen. . „Die großen Maschinen, wie Turbine und Generator wurden aus dem Maschinenhaus gezogen und händisch so weit zerteilt, dass sie von sogenannten Weiterverarbeitern wie z.B. Stahlwerken angenommen werden können“, erzählt EVN-Sprecher Stefan Zach. Laut EVN kann ungefähr 90 Prozent des gesamten Objekts recycelt werden. Die alten Tanks beispielsweise werden gereinigt und kommen in die Stahlschmelze. Der Standort selbst wird für den Konzern zu einem wichtigen "Energieknotenpunkt".

Photovoltaik-Park und Holzlager

Das drei Hektar große Areal wird als zentraler Holzlagerplatz für alle EVN-Biomasseheizwerke südlich von Wien genutzt. Auf der restlichen Fläche entsteht in den kommenden Monaten ein riesiger Photovoltaik-Park. Die Flächen sind landwirtschaftlich nicht nutzbar und damit für die großflächige Sonnenstromerzeugung „prädestiniert“, erklärt EVN-Sprecher Stefan Zach. . Mit der geplanten Anlage können mehrere Tausend Haushalte in der Region mit erneuerbarem Strom aus Sonnenenergie versorgt werden.