Burn-out im Gotteshaus: Pfarrer hängt Soutane an den Nagel

Offene Worte

Doch was sind die Gründe für den plötzlichen Wechsel im Gotteshaus? Im Gespräch mit dem KURIER spricht der Dechant ganz offen über seine „sehr persönlichen“ Gründe. „Leider ist mir alles zu viel geworden. Wenn ich so weiter mache, lande ich im Burn-out“, so Piplics. In einem Brief richtete sich der Geistliche auch an seine Pfarrgemeinde. „Ich habe am Anfang versucht, wie Paulus ,allen alles zu werden’, was zwangsläufig zu einer Überforderung führen muss“, so Piplics. Genau so habe er das auch Kardinal Schönborn mitgeteilt und Verständnis für seine Situation geerntet.