Prozess um Stadterweiterungsfonds: Ex-Ministerin und Kardinal im Zeugenstand

Hochkarätige Zeugen im Strafprozess um den Wiener Stadterweiterungsfonds. In der Causa werden, wie berichtet, drei Sektionschefs aus dem Innenministerium und dem Ex-Geschäftsführer Untreue in Millionenhöhe vorgeworfen. Am Dienstag standen unter anderem Ex-Innenministerin Maria Fekter und Kardinal Christoph Schönborn im Zeugenstand.

Fekter hat im Großen und Ganzen bestätigt, dass sich der Fonds in Auflösung befand und ihre Vorgängerin Liese Prokop den Wunsch gehegt hatte, dass die Fondsmittel für karitative Zwecke verwendet werden. Die Fortschreibung dieser Vorgangsweise sei ihr durch Kabinettsmitarbeiter kommuniziert worden. „Ich habe mich auf Spitzenjuristen des Hauses verlassen, die im Kuratorium des Stadterweiterungsfonds saßen“, sagte Fekter. Sie habe darauf vertraut, dass alles rechtens ist. Dazu muss man wissen, dass den vier Angeklagten die zweckwidrige Verwendung von Geldern (1,1 Millionen Euro) dieses Baufonds vorgeworfen wird.

Fekter musste aber auch einräumen, dass der Stadterweiterungsfonds dafür auserkoren worden war, still und heimlich im burgenländischen Eberau ein Grundstück für ein Flüchtlingserstaufnahmelager anzukaufen. Dazu musste aber die Satzung des Fonds von Wien auf das ganze Bundesgebiet ausgeweitet werden.

Die Idee habe ihr damaliger Pressesprecher gehabt. „Er hat gesagt, wir setzen das Projekt auf Schiene und nehmen dafür den Stadterweiterungsfonds“, schildert die Ex-Ministerin die damalige Szene. Mit Mitteln des Fonds wurde dann eine Liegenschaft angekauft. Nach heftigen Protesten musste Fekter das Projekt zurücknehmen. „Uns wurde mangelnde Transparenz vorgeworfen“, räumte Fekter ein. Das Grundstück in Eberau musste der Stadterweiterungsfonds später wieder verkaufen.

Sie erklärte in der Einvernahme mehrmals, dass sie als Ministerin mit der operativen Führung des Stadterweiterungsfonds nicht zu tun hatte. Von den karitativen Spenden habe sie aber doch irgendwie erfahren. „Ich weiß nicht, wann ich von der Spendenliste erfahren habe. Für mich waren die karitativen Zwecke ausreichend“, sagt Fekter. „Ich habe das nicht im Detail hinterfragt. Ich bin kein Oberjurist, sondern war Politikerin.“