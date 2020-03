Manfred Waba: Ein Podersdorfer erschafft Bühnenwelten

Elefanten im St. Margarethener Steinbruch, eine „Oper in der Oper“: Mit seinen Bühnenbildern und Inszenierungen hat Manfred Waba den Festspielen St. Margarethen zur heutigen Bekanntheit verholfen. Er war Produktionsleiter, künstlerischer und technischer Leiter von 1996 bis 2014. Aber auch für große Veranstaltungen wie „20 Jahre Lifeball“ gestaltete er die Bühne, betreute Entertainmentshows und schrieb selbst Musik.

Quasi als Geschenk zu seinem 60. Geburtstag am 28. Februar organisiert er heuer „That‘s Life - Das Frank Sinatra Musical“, das bereits in Salzburg, Linz und in der Wiener Stadthalle zu sehen war. Am 14. April gastiert man ein weiteres Mal in der Stadthalle, davor in Innsbruck, Bregenz und Graz. Mitte März erscheint außerdem der Bildband „Traumwelten“, eine Art „Best of“ seiner Arbeiten der vergangenen 25 Jahre, erzählt er. Stolz ist der Künstler auch auf eine „10 Jahre-Jubiläumsausgabe“ der meistverkauften Opern- DVD in Österreich, der Zauberflöte-Inszenierung 2010 bei den Opernfestspielen St. Margarethen. „Bei dieser Produktion war ich für Regie, Bühne und Kostüme verantwortlich und es kamen 176.000 begeisterte Besucher“, sagt Waba. Die Aufnahme erhielt dafür Gold und Platin.