Burgenreich: Volle Töne im Babenbergersitz

Ludwig van Beethovens einzige Oper „Fidelio“ in der endgültigen Fassung von 1814 steht in diesem Sommer in der Burg Gars auf dem Programm. Bis 10. August gibt es noch insgesamt acht Vorstellungen, für die man zusätzlich zur Eintrittskarte ein VIP-Package erwerben kann.

Es gibt aber auch eine Fidelio-Familienaktion: Am 23. Juli und 6. August erhalten Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre eine Opernkarte um 10 Euro. Eine erwachsene Begleitperson bekommt 10 Prozent Rabatt. Regisseur Stephan Bruckmeier erzählt gemeinsam mit seinem Team, wovon die Revolutionsoper Fidelio handelt.

Neben der Oper bietet die Burg eine Palette von Konzerten, etwa „The Elvis Presley Story“ mit Andy Lee Lang & Band am 23. August, den Arnold Schönberg Chor am 31. August, Die Paldauer am 6. September; Gitarrenvirtuose Peter Ratzenbeck kommt am 28. September . Weitere Infos unter operburggars.at