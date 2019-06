Burgherr hofft auf „Belagerung“

Seit seine Familie dem heute 30-Jährigen das Gemäuer 2017 übergeben hat, verliert er das Ziel nicht aus den Augen: „Die Burg muss wirtschaftlich werden, um sich zumindest selber zu tragen.“

Beim Eintreffen im Innenhof räumt der einzige dauerhafte Burgbewohner, ein Turmfalke, unter Protest das Feld. Wegen des aufdringlichen Besuchs kann er die erbeutete Maus nicht in Ruhe auf der Treppe zum weitläufigen Rittersaal verspeisen. „Der war einst der längste Europas, ehe ein Teil des Gebäudes einstürzte und der Saal verkleinert wurde“, erzählt Pilati. „Die Anlage war so mächtig gebaut, dass man gar nicht versuchte, sie anzugreifen“, ergänzt der Burgherr. Doch mit der im 18. Jahrhundert eingeführten Dachsteuer ging es dem Gebäude an die Substanz. Erst deckten die damaligen Besitzer Teile des Dachs ab, um Abgaben zu sparen. Dann deckte sich die Bevölkerung der Stadt Hardegg mit Steinen der bröselnden Mauern ein, um ihre Häuser nach einem Brand wieder aufzubauen. Deshalb ist der ganze Wohntrakt verschwunden.

Auf dem Gang über das Areal findet der heutige Besitzer ständig kleinere Gebäudemängel für seine To-do-Liste. „Zum Glück ist das Dach in einem guten Zustand. Das ist das Teuerste, gefolgt von der Fassade und den Fenstern“, betont Pilati. Der – neben seinem Brotberuf in der Immobilienbranche und im Beteiligungsbereich – an einem neuen Vermarktungskonzept für die gut 1.000 Jahre alte Burg arbeitet. Dabei gibt es allerdings einige Hürden zu meistern.

„Die Burg ist ein wunderbarer Veranstaltungsplatz, aber in der Region fehlen die Übernachtungsmöglichkeiten. Daran sind schon viele Vermietungen gescheitert“, erzählt er. Also will Pilati die Anlage für Tagesgäste attraktiver machen. „Alle möchten auf den Bergfried steigen“, nennt er ein Beispiel. Dazu hat er Gespräche mit dem Denkmalamt aufgenommen und macht sich auf die Suche nach einer technischen Lösung, die die Substanz so weit wie möglich schont. Eine Möglichkeit wäre eine Brücke von einem Nebengebäude zu dem wohl zehn Meter über dem Boden liegenden Eingang. Dazu müsste man aber ein Loch in die Wand des Gebäudes brechen. Auch ein neuer Zugang am Fuße des Turms wäre nur mit einem Durchbruch möglich. Eine Aufstiegskonstruktion sollte nach Ansicht von Fachleuten modern, nicht historisierend sein. „Damit zerstöre ich aber den Wert der Burg als beliebter Filmdrehort“, seufzt Pilati. Eine weitere Aufgabe ist die Erneuerung einer in die Jahre gekommenen Ausstellung über Maximilian von Mexiko, dem ein Vorfahre Pilatis diente.