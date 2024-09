Milizsoldaten rücken aus, um den Flutopfern in NÖ zu helfen

"Wir waren uns sofort einig, dass wir helfen müssen", erzählt Kommandant Christian Hubmann . Ein paar Tage später, am Donnerstag, traf der Hauptmann mit seiner Kompanie bereits im Katastrophengebiet ein. Wer die Ausmaße der Zerstörung im größten Bundesland gesehen hat, der weiß, dass jede helfende Hand gebraucht werden kann. Für die 100 Miliz-Soldaten gibt es mehr als genug zu tun.

Als sich die Wassermassen ihren Weg durch die Dörfer und Städte in Niederösterreich bahnten, liefen ein paar hundert Kilometer entfernt bei den Miliz-Pionieren in der Steiermark bereits die Kommunikationskanäle heiß.

Zwar bringen die Helfer aus der Steiermark viel Kraft und Geschicklichkeit mit, was sie aber auch dringend benötigen sind Maschinen und Geräte. Deshalb ist die Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien aktiv geworden, die nun schon seit 23 Jahren eine enge Partnerschaft mit dem Militärkommando NÖ pflegt.

"Volles Engagement"

Diese Kooperation hat sich bei Hochwasserereignissen bereits mehrmals bewährt, nun gibt es die nächste Herausforderung. Deshalb war Raiffeisen-Generalanwalt Erwin Hameseder am Freitag auch im Feuerwehr- und Sicherheitszentrum in Tulln, um die Maschinen und Geräte an die steirischen Pioniere zu übergeben.

"Das Raiffeisen-Netzwerk wird genutzt, um etwa Erdbewegungsgeräte zu organisieren. Hier zeigt die Strabag volles Engagement. Von der NÖM werden zudem Milch und Joghurts an die Truppe geliefert", berichtet Hameseder, der selbst Generalmajor der Miliz ist.