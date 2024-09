Weinlese nach den Unwettern: Trauben könnten faulen

Michael Zach, Winzer in Hadersdorf am Kamp, erzählt am Donnerstag, dass einige Rebflächen nach wie vor im Wasser stehen, aber der Betrieb im Trockenen geblieben ist, „somit hält sich der Schaden in Grenzen“. Das akute Problem sei, dass alle Hauptverbindungsstraßen gesperrt sind, wo die Betriebsverantwortlichen aber raus fahren müssten.

Nun nehme man eben die Umwege über die Weinberge in Kauf. Normalerweise seien es für Zach 1,2 Kilometer, die er zurücklegen muss, derzeit sind es aber 20 Kilometer. Zusätzlich geben Wege nach und Böschungen beginnen zu rutschen. „Das ist aber nicht nur bei uns, sondern im ganzen Kamptal. Stehen die Trauben mal im Regenwasser, können wir sie nicht mehr verwenden.“ Jetzt, wo man ernten wollte, wurde man ausgebremst. „Aber das ist die Natur, mit der müssen wir leben.“

Er selbst war tagelang als Feuerwehrmann im Einsatz, daher schwächt auch Zach ab: Natürlich gehe es jetzt in erster Linie um die Leben der Menschen.