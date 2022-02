In der Praxis wird sich in NÖ künftig der Landesverband um die Meldeformalitäten mit der Asfinag kümmern. Über das interne digitale Verwaltungsprogramm seien die Autos ohnehin gemeldet, sagt der mit der Organisation betraute Vize-Landeskommandant Marin Boyer. Jedes neu angemeldete Einsatzauto, das sind in NÖ rund 250 pro Jahr, werde künftig auch gleich an die Asfinag weitergemeldet. „Damit ist die Sache erledigt“, so Boyer, der annimmt, dass die Feuerwehren in den anderen Bundesländern ebenfalls in die neue Regelung einsteigen werden.

Man wolle den wichtigen Freiwilligen-Organisationen bestmögliches Service bei möglichst wenig Aufwand bieten, heißt es in einer Stellungnahme der Asfinag zur Einigung in NÖ. Die Asfinag führe eine generelle Bestandsaufnahme über alle Bereiche und Bundesländer durch, dabei gebe es in den Ländern und mit den einzelnen Organisationen unterschiedliche verwaltungstechnische Vorgangsweisen.