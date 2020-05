Bürgermeister wollen Radar in Gemeinden

Eine Novelle der Straßenverkehrsordnung wird von Seiten des Verkehrsministeriums seit 2011 versprochen. Grundsätzlich hat SPÖ-Verkehrsministerin Doris Bures bereits vor geraumer Zeit ihren Willen zu der Novellierung bekundet. Ein Entwurf lag schon Mitte des vergangenen Jahres vor, doch alle Diskussionspunkte konnten nicht ausgeräumt werden. Uneinigkeit unter den Bundesländern und die Frage, wie die Bußgelder aufgeteilt werden, machen das Thema zur Endlosdiskussion.

„Der Ball wird hin und her geschoben. Die Gesetzesänderung wäre ja fertig, aber die Länder können sich nicht einigen. Das Problem betrifft vor allem uns im urbanen Bereich. So haben wir bei jüngsten Messungen in unseren Tempo 30-Zonen etliche Autos mit bis zu 70 km/h erfasst, dürfen aber nicht strafen“, ärgert sich Bürgermeister Christian Wöhrleitner aus Wiener Neudorf (Bezirk Mödling). Messungen des Kuratoriums für Verkehrssicherheit belegen diese Ansicht. 80 Prozent der Autofahrer halten sich nicht an 30er-Zonen im Ortsgebiet, 51 Prozent überschreiten das 50er-Limit. Im Freiland und auf Autobahnen sind es „nur“ rund 20 Prozent.