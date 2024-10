Bürgermeister verließ SPÖ nach Streit: Die will ihn jetzt absetzen

Präsentieren will man die Liste in der kommenden Woche. "Die Resonanz aus der Bevölkerung ist gut. Ich wurde auf der Straße schon angesprochen von Interessenten, die gerne mitmachen wollen", so Wolf.

Nun will er es mit einer eigenen Liste bei der Gemeinderatswahl im Jänner versuchen. Unterstützer habe er bereits gefunden. "Der ehemalige SPÖ-Fraktionsobmann ist mittlerweile wilder Gemeinderat, eine ehemalige ÖVP-Mandatarin hat sich von der Volkspartei getrennt. Man kann also vermuten, ob sie vielleicht auf der Liste stehen werden", meint Wolf. "Dazu kommen weitere gute Leute aus Maria Lanzendorf."

Das Zerwürfnis mit der SPÖ bedaure er. "Wir haben wirklich viel geschafft in den vergangenen Jahren, unglaublich viel umgesetzt. Und trotzdem übergebe ich die Gemeinde mit rund einer Million Euro Guthaben", sagt Wolf. "Leider ist es in den letzten Jahren immer häufiger so gewesen, dass eigene SPÖ-Mitglieder nicht mitgeholfen, aber danach schlecht über mich gesprochen haben."

"Im Hintergrund an Liste gearbeitet"

Das sieht der nunmehrige SP-Vorsitzende Christian Schuster anders. "Intern waren in der SPÖ einige mit Bürgermeister Wolf schon seit Längerem nicht mehr zufrieden. Wir haben uns aber darauf verständigt, dass er trotzdem die Liste der SPÖ bei der nächsten Gemeinderatswahl anführen soll. Leider - und das hat uns sehr enttäuscht - hat er aber im Hintergrund schon an einer eigenen Liste gearbeitet und mir das erst letzten Sonntag in einem Brief mitgeteilt."