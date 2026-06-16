NÖ spart 380 Millionen Euro – und macht trotzdem neue Schulden

Es sind Aussagen, die man von Politikern eigentlich nicht allzu oft hört. Er sei mit dem Ergebnis „nicht zufrieden“, er hätte gerne noch mehr gespart. Eine solche Situation habe er in seinen 30 Jahren als Politiker allerdings noch nicht erlebt. Die Rede ist von Anton Kasser (ÖVP), der als Finanzlandesrat in Niederösterreich die Landesschatulle im Auge behalten muss. Am Dienstag legte der Mostviertler ein Doppelbudget für die Jahre 2027 und 2028 vor, das nun von der Landesregierung beschlossen wurde und demnächst im Landtag behandelt werden soll. Zusammengefasst lässt sich sagen: Um die Finanzen des größten Bundeslandes ist es derzeit nicht besonders gut bestellt. „Die Lage ist ähnlich wie im Bund“, sagt Kasser.

Das meiste Geld wird in die Bereiche Gesundheit, Soziales und Kinderbetreuung fließen. Verglichen mit dem Jahr 2026 steigen etwa die Ausgaben für Gesundheit im Landesbudget um 227 Millionen Euro im Jahr 2027 und um 331 Millionen Euro im Jahr 2028. Das entspricht einer Steigerung von satten 21 Prozent. Hier soll gespart werden Auf der Suche nach Einsparungsmöglichkeiten sei in den vergangenen Monaten „quer durch den Gemüsegarten“ gearbeitet worden, sagte Kasser. Die geplanten 380 Millionen Euro an Einsparungen verteilen sich auf zahlreiche Bereiche. So sollen unter anderem im Straßenbau 40 Millionen Euro, bei Landesimmobilien 30 Millionen Euro, im Kulturbereich 23 Millionen Euro und in der Flüchtlingshilfe zehn Millionen Euro eingespart werden. Auch der Landesdienst soll einen Beitrag leisten. Ab 2027 wird jede dritte freiwerdende Stelle nicht nachbesetzt. Die Regelung gilt auch für ausgelagerte Landesgesellschaften. Ausgenommen bleiben Gesundheits- und Pflegeberufe. Bis Ende 2028 sollen dadurch rund 120 Stellen wegfallen.

Konkrete Angaben dazu, wie stark sich diese Maßnahme budgetär auswirken wird, machte Kasser nicht. Die 380 Millionen Euro an Einsparungen seien jedoch notwendig gewesen, um zusätzliche Schulden zu vermeiden. Trotz des Sparkurses wird der Schuldenstand des Landes weiter anwachsen. Bis Ende 2028 dürfte er auf rund 11,7 Milliarden Euro steigen. Kasser räumte ein, auf diese Entwicklung „mit Schmerzen“ zu blicken. Am Ziel eines ausgeglichenen Haushalts im Jahr 2034 wolle man dennoch festhalten.