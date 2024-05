Streit um Hochspannungsleitung: „Gallisches Dorf“ gegen Stromriesen

Nichts geht mehr. Das gilt für das angeschlagene Stromnetz in der Buckligen Welt, das aufgrund des ungebremsten Photovoltaik-Booms der vergangenen Jahre an seinen Kapazitätsgrenzen angelangt ist. Seit Februar ist der Punkt erreicht, dass PV-Neukunden nicht mehr uneingeschränkt Energie ins Netz einspeisen können und auf maximal vier kW limitiert sind.

Anstatt der „wenig attraktiven“ Freileitung quer durch die Landschaft wollen Krumbachs Bürgermeister Christian Stacherl (ÖVP) und die Initiative ein „unsichtbares“ 110-kV-Erdkabel. Warum? „Die Grundeigentümer sind über eine unattraktive Freilandleitung natürlich nicht erfreut. Es braucht eine riesige Schneise und alle 300 Meter einen 27 Meter hohen Mast, was wenig ansehnlich ist. Die Trasse muss gerodet werden und dazu kommen die Gefahren durch Sturmereignisse und Windwurf“, bringt Stacherl die Bedenken der Kritiker auf den Punkt. Stattdessen hat die Gemeinde eine Alternativlösung – und zwar eine um 1,5 Kilometer kürzere Trasse für ein Erdkabel. In diesem Fall würde man sich großflächige Rodungen ersparen, „was in Zeiten wie diesen ein nicht unwesentliches Argument ist“, sagt Stacherl. Die Grundbesitzer würden in diesem Fall sofort ihre Einwilligung zum Trassenverlauf erteilen. Darunter sind auch prominente Namen wie der bekannte „Eis-Greissler“ Georg Blochberger, der in Krumbach rund um seine Eismanufaktur ein stark frequentiertes Erlebniszentrum errichtet hat. „Mit einem Erdkabel wären wir von diversen Witterungseinflüssen unabhängig. Deshalb treten wir unbedingt für diese Variante ein“, erklären der Bürgermeister, Gemeinderat Peter Aigner und die betroffenen Grundeigentümer. Es könnte mit der Zustimmung aller sofort mit der Detailplanung begonnen werden, so Stacherl.

© Marktgemeinde Krumbach Gemeinderat Peter Aigner, Ortschef Christian Stacherl und Eis-Greissler Georg Blochberger (v.li.) kämpfen für ein Erdkabel

Klares „Nein“ Geht es nach dem Stromnetzbetreiber Netz NÖ kann Krumbach dieses Match um die Kabelfrage nicht gewinnen. Aktuell werden nämlich nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa Leitungen im Mittelspannungsnetz (110 kV) außerhalb großer Städte fast ausschließlich als Freileitungen verlegt – eine Ausnahme stellen nur Bereiche in der Nähe von Flughäfen dar. „Dafür gibt es gute Gründe. Unser oberstes Prinzip ist die Versorgungs- und Ausfallsicherheit. Netzbetreiber haben es praktisch in ihrer DNA, dass sie nur mit doppeltem Sicherheitsnetz planen“, erklärt Stefan Zach.