Bub in Hundebox gesperrt: Opferanwalt will Land NÖ klagen

Im Fall um einen nun 13-Jährigen, der von seiner Mutter im Waldviertel in eine Hundebox gesperrt und gequält worden sein soll, will Opferanwalt Timo Ruisinger eine Amtshaftungsklage gegen das Land Niederösterreich einbringen.

Der Jurist vermutet ein Behördenversagen, berichtete der ORF NÖ am Freitag. Die Mutter und eine mutmaßliche Komplizin waren Ende Februar in Krems nicht rechtskräftig zu Haft verurteilt und in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen worden.