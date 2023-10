Brustkrebs: Noch immer sorgen zu wenige Frauen vor

Zwar seien viele Krebsarten nicht vermeidbar, doch für die Chancen der Genesung oder erfolgreichen Therapie „spielt die Früherkennung eine ganz große Rolle“, erklärt die Landesrätin. Deshalb seien die Vorsorgeuntersuchungen so wichtig. Als fachkundige Anlaufstellen dienen in NÖ zertifizierte Brustkrebszentren in den Kliniken Wiener Neustadt, St. Pölten, Gänserndorf-Mistelbach, Baden-Mödling und ab 2024 auch in Amstetten.

Ein besonderes Anliegen ist Königsberger-Ludwig und Sibylle Rasinger, der Geschäftsführerin der NÖ-Krebshilfe, das seit 2014 bundesweit aktive Brustkrebs-Früherkennungsprogramm. Dieses Screening, für das Frauen zwischen 45 und 74 Jahren alle zwei Jahre postalisch zur Vorsorgeuntersuchung eingeladen werden, begrüße sie sehr, so die SPÖ-Landesrätin. Der einzige Wermutstropfen dabei sei, dass in NÖ nur 44 Prozent der Frauen zur Mammografieuntersuchung kämen. Zusammen mit Gesundenuntersuchungen kämen 52 Prozent der Frauen zur Vorsorge.