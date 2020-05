Brüderpaar nach Sturz in Brunnen wieder aus Spital entlassen

"Die Familie ist so dankbar und überglücklich, dass das alles so gut ausgegangen ist", sagt Bürgermeister Gerald Matzinger aus Groß Siegharts im Bezirk Waidhofen/Thaya. Wie berichtet, waren der 12-jährige Nico und sein kleiner Bruder Mike am Samstag durch eine Abdeckung gebrochen und in einen zehn Meter tiefen Brunnen gestürzt. Der Ältere hatte seinen vierjährigen Bruder im eineinhalb Meter tiefen und kalten Wasser so lange über Wasser gehalten, bis beide geborgen waren.

Beide kamen mit relativ leichten Verletzungen davon und konnten am Montag aus dem Krankenhaus entlassen werden. Darauf und auf ein Ende des Rummels um sie beide hatten sie sich gefreut.

Die Buben hatten im Garten eines Nachbarn gespielt. Als Nico den Bruder hoch gehoben habe, damit der über einen Zaun schauen konnte, waren beide vor den Augen der Grundbesitzer eingebrochen und im Schacht verschwunden.