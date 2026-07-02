Donaubrücke Mauthausen: nächster Schritt zur Erneuerung vorbereitet

Die Donaubrücke Mauthausen ist eine zentrale Verkehrsverbindung für die gesamte Region. Mit der Vergabe des Hauptloses ist nun ein entscheidender organisatorischer Schritt gesetzt, um die technische Erneuerung der Bestandsbrücke weiter vorzubereiten und den geplanten Tragwerkstausch im Sommer 2028 verlässlich abwickeln zu können.

NÖ Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer: „Mit der Vergabe des Hauptauftrags geht dieses für die gesamte Region bedeutende Infrastrukturprojekt in die nächste Umsetzungsphase. Wir arbeiten mit voller Kraft an den Vorbereitungen, damit der Tragwerkstausch im Sommer 2028 so rasch und reibungslos wie möglich erfolgen kann. Das neue Tragwerk wird parallel zum laufenden Verkehr errichtet, anschließend zur Brücke geschwommen und eingehängt. Diese Vorgangsweise schafft die Grundlage dafür, die unvermeidbare Sperre auf das notwendige Minimum zu beschränken.“

Oberösterreichs Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner: „Mit dieser Vergabe wird aus Planung Schritt für Schritt Umsetzung. Die Donaubrücke Mauthausen ist für tausende Pendler und Betriebe unverzichtbar. Deshalb bereiten wir den Tragwerkstausch sorgfältig vor.“ Gemeinsame Vergabe durch OÖ und NÖ Die Vergabe erfolgte gemeinsam durch die beiden Länder Oberösterreich und Niederösterreich. Die Kosten für den Tragwerkstausch werden von beiden Ländern gemeinsam getragen.

Die neuen Stahltragwerke der Strombrücke werden im Ennshafen vorbereitet. Diese Vorgangsweise ermöglicht es, wesentliche Bauteile abseits des bestehenden Verkehrsraums zu fertigen und den eigentlichen Tausch der Brücke zeitlich konzentriert durchzuführen. Der spätere Tragwerkstausch umfasst das Ausschwimmen und den Abtrag des bestehenden Tragwerks sowie das Einschwimmen und die Fertigstellung des neuen Tragwerks. Start der Arbeiten wird vorbereitet Der Start der Arbeiten wird derzeit vorbereitet. Ab Herbst 2026 werden die ersten baulichen Maßnahmen umgesetzt. Die Bauabwicklung erfolgt schrittweise und ist eng mit den laufenden technischen Vorbereitungen, den Genehmigungen und den erforderlichen Abstimmungen mit den betroffenen Infrastrukturbetreibern verknüpft. Parallel zur Vergabe und zur Vorbereitung der nächsten Bauabschnitte wird gemeinsam mit den ÖBB an der Verstärkung der bestehenden Brückenpfeiler gearbeitet. Die Pfeilerverstärkungen sind ein wichtiger technischer Baustein und Voraussetzung dafür, dass der Tragwerkstausch sicher und planmäßig umgesetzt werden kann. Straßen- und Bahninfrastruktur, Donauquerung, Baustellenlogistik und Verkehr müssen eng aufeinander abgestimmt werden.

Sperre im Sommer 2028 Der eigentliche Tragwerkstausch macht eine rund dreimonatige Sperre der Straßenbrücke erforderlich. Vorgesehen ist derzeit der Zeitraum von 20. Mai 2028 bis 19. August 2028. In dieser Phase erfolgen die wesentlichen Arbeiten unmittelbar an der Bestandsbrücke: das Ausschwimmen und der Abtrag des bestehenden Tragwerks sowie das Einschwimmen und die Fertigstellung des neuen Tragwerks. Für diese Sperrphase wurde ein Maßnahmen- und Verkehrskonzept mit regionaler Beteiligung entwickelt. Ziel ist es, den Verkehr während der Sperre möglichst geordnet zu führen, Belastungen so weit wie möglich zu reduzieren und Pendler, Betriebe, Gemeinden, Einsatzorganisationen und Bevölkerung rechtzeitig und verlässlich zu informieren.