Broschüre für Sicherheit in Wohnanlagen soll Ängste nehmen

Wer hat schon in der Eile einen passenden kleinen Gas- oder den Esbit-Kocher bei der Hand, wenn in der Wohnung trotz Stromausfalls eine Suppe gewärmt werden muss. Auf die immer häufiger in den Raum gestellten Blackoutsituationen sind heimische Haushalte viel zu wenig vorbereitet. Eine Checkliste in einer neuen Sicherheitsbroschüre, die vom Land Niederösterreich und den gemeinnützigen Bauträgern aufgelegt wurde, hilft bei der Vorbereitung auf Ernstfälle.