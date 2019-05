Brennender Lkw sorgte für Tunnelsperre aus S1

Um ein Haar wäre es Freitagmittag wieder zu einem Fahrzeugbrand in einem Tunnel auf der S1 gekommen.

Kurz vor 14 Uhr war ein Autotransporter in Richtung Schwechat unterwegs, als der Lkw kurz vor dem Tunnel Vösendorf im Bereich des Anhängers zu brennen begann. Der Fahrer reagierte richtig und hielt das Fahrzeug in einer Pannenbucht vor dem Tunnelportal an.

Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen, es kam vor allem zu einer starken Rauchentwicklung.

Während des Einsatzes musste der Tunnel in Richtung Flughafen jedoch eine knappe Stunde lang für den Verkehr gesperrt werden.

Erst Ende April hatte ein brennender Lkw im Tunnel Rannersdorf große Schäden verursacht. Die Fahrbahn Richtung Süden musste gesperrt werden, da der Tunnel aufwendig saniert werden musste. Seit vergangenem Sonntag sind wieder beide Fahrtrichtungen für den Verkehr freigegeben.