Brennender Holzhaufen holte Feuerwehrleute aus den Betten

Am frühen Dienstagmorgen wurden die Feuerwehrleute in der Gemeinde Aschbach-Markt im Bezirk Amstetten aus den Betten gerissen. Ein brennender Holzhaufen war der Grund für den Alarm der Klasse B2. Ein von Passanten gemeldeter brennender Holzhaufen war als Information in der Einsatzmeldung avisiert worden.