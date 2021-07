„Breaking Bad“ im Weinkeller: Zwei „Drogenköche“ verurteilt

„Es war das Beste vom Besten“, erzählte ein mit dem Fall betrauter Ermittler im Mai dem KURIER. Das Interesse an dem Suchtgift war dementsprechend groß. Sogar nach Neuseeland wurde geliefert. Die Produzenten gingen auch dabei äußerst gewieft vor. Zum Schmuggeln wurde der pulverförmige Stoff mittels chemischer Prozesse verflüssigt, in eigens in der Ukraine bedruckte Getränkedosen gefüllt und getarnt verschickt.

Selbst für die aus China bestellten, zur Herstellung notwendigen Chemikalien hatten sich die drei etwas überlegt: Leere Wohnungen wurden als Zustelladressen angegeben. Studenten wurden für die Paketannahme angeworben. Dass das „Geschäftsmodell“ letztlich aufflog, lag an einem misstrauischen Passanten, dem die vielen Autos in der Kellergasse verdächtig vorkamen.