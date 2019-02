Brauner Schaum auf blauer Donau

Lärm: Wahrnehmung entspricht nicht Mesergebnissen

„Wenn die Schiffe ihre Aggregate laufen lassen, klirren vom Lärm bei uns die Fenster “, berichtet der Kremser FPÖ-Mandatar Werner Friedl, der in der Nähe der Anlegestellen wohnt.

Die Schiffe brauchen die Aggregate, weil die Anlegestellen keinen ausreichenden Stromanschluss bieten. „Ich werde mich dafür einsetzen, dass die Anlegestellen mit Stromanschlüssen ausgerüstet werden. Das kann aber die Stadt nicht allein finanzieren. Darüber verhandle ich mit dem Land“, sagt dazu der Kremser SPÖ-Stadtchef Reinhard Resch.

Aber auch die Abgase der Schiffe – die Frequenz ist in der Wachau besonders hoch – stechen Anrainern in die Nase. Eine zusätzliche Abgasquelle bilden wohl Busse, die Schiffspassagiere zu Ausflugszielen bringen und laut Beobachtern häufig mit laufenden Motoren warten.

Eine auf Anregung Friedls in Krems vergangenen Sommer durchgeführte Messung habe in nur einem Fall eine Überschreitung der Grenzwerte erbracht, informierte Resch den Gemeinderat. Ob sich die übrigen Messungen häufig nahe am Grenzwert bewegten, ist nicht bekannt.

International gibt es dazu kaum Untersuchungen. Deutsche Wissenschaftler haben aber herausgefunden, dass die Luftqualität am Rhein – auch wegen Schiffsabgasen – etwa jener auf einer Autobahn entspricht.