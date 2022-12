Brand mit Todesopfer in Niederösterreich ging von Holzofen aus

Ein außer Kontrolle geratenes Feuer in einem Holzofen im Wohnzimmer hat nach Polizeiangaben vom Montag den Brand in einem Einfamilienhaus in Ebergassing (Bezirk Bruck a.d. Leitha) ausgelöst. Dabei war am Freitagnachmittag ein Mann ums Leben gekommen. Dessen Identität soll eine von der Staatsanwaltschaft Korneuburg angeordnete Obduktion klären.

Feuerlöscher

Das Feuer in dem Ofen war vom späteren Opfer vermutlich selbst entzündet worden. Der Mann dürfte in der Folge noch versucht haben, die außer Kontrolle geratenen Flammen mit einem Feuerlöscher einzudämmen, haben die Ermittler des Landeskriminalamtes Niederösterreich und des Bundeskriminalamtes erhoben.