Brand in St. Pölten: 13 Bewohner von der Feuerwehr gerettet

In einem Mehrparteienhaus in der Julius-Raab-Promenade in der Innenstadt von St. Pölten sind am Samstagvormittag mehrere Kellerabteile in Vollbrand gestanden. Bewohner, die das Feuer und den dichten Rauch bemerkten, konnten sich laut Polizei noch selbst in Sicherheit bringen. Anderen war der Fluchtweg durch die giftigen Rauchgase im Stiegenhaus abgeschnitten.