Brand in Müllwagen vor Feuerwehrhaus im Bezirk Hollabrunn

Vor dem Feuerwehrhaus in Obergrub in der Marktgemeinde Göllersdorf (Bezirk Hollabrunn) ist am Dienstagnachmittag ein Brand in einem Müllwagen entstanden. Ein Behälter mit einem brennbaren Stoff hatte sich vermutlich durch eine chemische Reaktion entzündet, berichteten die örtlichen Einsatzkräfte.

Der geladene Restmüll wurde kleinweise abgekippt, durch mehrere Atemschutztrupps verteilt und abgelöscht. Der dabei entdeckte Behälter mit dem brennbaren Stoff wurde zum Abkühlen in ein Wasserbad eingebracht, teilte die FF Göllersdorf mit.